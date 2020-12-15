"حقك تنظمي" تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ19 ألف سيدة في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، حيث بلغ عدد المنتفعين من تلك الخدمات 19 ألف مواطنة بنطاق 5 إدارات صحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن اعمال المبادرة شملت تقديم الخدمات بمراكز (سمالوط – بني مزار – مغاغة – أبو قرقاص – ديرمواس)، والتي بدأت من الاحد الماضي ومستمرة حتى الخميس المقبل.

وجرى تقديم الخدمات لـ19 ألف منتفعة منها 4 آلاف و756 من المنتفعات الجدد، و14 ألفا و245 من المترددات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الحملة، حيث تم تقديم كافة وسائل تنظيم بالمجان.

وسيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، انه تم تقديم استشارات اسرية لـ 1258 منتفعة، مشيرة إلى أن إدارة تنظيم الأسرة نفذت مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.