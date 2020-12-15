روسيا: انطلاق حملات التطعيم بلقاح "سبوتنيك" ضد كورونا بجميع أنحاء البلاد

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، انطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الصحة الروسي، في أثناء اجتماع مجلس التنسيق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا، إن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنك-V " المضاد لفيروس كورونا بلغ 28 ألفا و500 شخص حتى الآن.

وأضاف "موراشكو"، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أن العدد الإجمالي للمنظمات الطبية التي تشارك في التطعيم بمناطق روسيا يبلغ 1229، موضحا أن ما يقرب من 90 منظمة طبية في مناطق روسيا تتسلم شحنات من اللقاح، وتسهر على توزيعها للمراكز التي تشرف على التطعيم.