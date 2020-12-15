والد الطفل ضحية هتك العرض بالقليوبية: لن يرتاح قلبي إلا بإعدام القاتل

سادت حالة من الغضب بين أسرة الطفل "يوسف"، الذي تم العثور على جثته مشنوقاً داخل مكان مهجور، في إحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، إثر تعرضه لمحاولة هتك العرض، وعندما خاف الجاني من افتضاح أمره، قام بالتخلص من الطفل البالغ من العمر 6 سنوات.

مجدى شوقي، والد الطفل المجني عليه، قال إنه لن يرتاح قلبه إلا بإعدام قاتل ابنه، الذى حرمه من أول فرحته، وأكمل الأب المكلوم أنه لديه طفلان آخران، وأن "يوسف" هو أول طفل رزقة الله به، حيث كان مقيداً بالصف الأول الابتدائي.

وأوضح أن يوم الواقعة كان ابنه يلعب مع مجموعة من الأطفال، بعد المغرب تقريباً، وكان يختبئ في "عشة" من جريد النخيل، في أرض بجوار "الجرن"، الذي يلعب به الأطفال، فشاهده الجاني، الذي قام بكتم أنفاسه وخلع ملابسه بغرض هتك عرضه، وعندما حاول الطفل الصراخ، قام المتهم بخنقة بحبل حول رقبته حتى تأكد من وفاته، وقام بإلقائه في منزل مهجور خارج القرية.

وطالب الأب بحق نجله، والقصاص من القاتل، لما اقترفة في حق طفل لا يعلم شيئاً في الحياه، مؤكداً أنه لا يصدق ما حدث لنجله.

وقال "محمد شوقي"، عم الطفل المتوفي، إن المتهم تحرش بابن شقيقه الطفل "يوسف"، البالغ من العمر 6 سنوات، وعندما خاف من افتضاح أمره من الطفل ومعرفه أهليته، خنقه بحبل، وألقى جثته في منزل مهجور بعزبة "حيدر"، التابعة لقرية "الجعافرة"، مشيراً إلى أنه تم العثور على جثة الطفل بعد قيام أهالي البلدة بالبحث عنه بعد اختفائه، مطالباً بتوقيع عقوبة الإعدام على القاتل.

وتلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر العربي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، العميد سيد القاضي، بورود بلاغ من بعض الأهالي بوجود جثة لطفل ملقاة داخل منزل مهجور متاخم لأرض زراعية بدائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى كشف غموض الواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.