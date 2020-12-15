برلماني روسي: نصف الهجمات السيبرانية على أهدافنا مصدرها أمريكا

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) أندريه كليموف أن حصة الولايات المتحدة من الهجمات السيبرانية على أهداف روسية حساسة تبلغ ما بين 48 -52 بالمئة من إجمالي هذه الهجمات.

وقال كليموف في تصريحات، خلال طاولة مستديرة عن الهجمات السيبرانية، اليوم الثلاثاء: " وفقا لتقديراتنا تبلغ نسبة الهجمات السيبرانية، التي تم إطلاقها من الولايات المتحدة ضد أهداف حساسة في روسيا، ما لا يقل عن 48 -52%".

وأضاف البرلماني الروسي: "وفقًا لتقديرات بعض الخبراء، قد يصل هذا الرقم إلى ثلثي إجمالي عدد الهجمات الإلكترونية ضد روسيا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد طورت آليات لتنفيذ مثل هذه البرامج.

وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاى باتروشيف، قد أعلن في نوفمبر الماضي أن القراصنة هاجموا في العام الجاري موارد المعلومات الروسية بأكثر من مرة ونصف مقارنة بما كان عليه الأمر في عام 2019.

يُذكر أن الولايات المتحدة اتهمت أمس الاثنين روسيا بشن هجمات سيبرانية على وزارة الخزانة الأمريكية وبعض الشركات الأمريكية الكبيرة، بينما نفي الكرملين الأمر.