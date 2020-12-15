محافظ المنيا: تطوير 3 مناطق عشوائية بتكلفة 194 مليون جنيه

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تطوير 3 مناطق ضمن مشروعات تطوير المناطق العشوائية، خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، تضمنت إنشاء 48 عمارة، بإجمالي 1032 وحدة سكنية و192 وحدة تجارية، بتكلفة إجمالية 194.5 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لعدد من الأعمال الخدمية الجاري تنفيذها بمشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، حيث تجري حالياً أعمال إنشاء مسجد "الصحابة"، على مساحة 400 متر مربع، لخدمة أهالي منطقتي مدينة العمال وروضة محفوظ.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تطوير منطقة روضة محفوظ بالكامل بإجمالي تكلفة 102 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة أبو هلال، وإعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحى ورصف وإنارة) بإجمالي تكلفة 15.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تطوير منطقة مدينة العمال، بإجمالي تكلفة 77 مليون جنيه.

وتابع المحافظ خلال جولته اللمسات النهائية للمشروع، والذي يهدف الى توفير السكن الآمن بديلاً للمناطق غير الاآمنة بالمحافظة، ويُعد من مشاريع صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع المحافظة، وضمن خطة لتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.

وأكد محافظ المنيا أنه تم تسليم الوحدات والتسكين من قبل المحافظة، وذلك بعد قرعة التسكين التي أجريت للمستحقين، كما يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لافتتاح المشروع وتوصيل الخدمات للأهالي.