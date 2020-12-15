بكين تدعو إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن بعد تأكيد فوز بايدن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، اليوم، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعزيز الحوار والاتصال، لدفع التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية.

وأضاف "بين" في تصريح له اليوم، تعليقا على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز جو بايدن بشكل رسمي بعدد الأصوات اللازم للوصول إلى البيت الأبيض، وعما إذا كانت هناك ترتيبات لمحادثة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأمريكي المنتخب، أن "الصين تابعت نتائج الانتخابات، وأن الرئيس الصيني أرسل رسالة تهنئة إلى بايدن في 25 نوفمبر لانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".

ودعا الجانبان إلى دعم روح عدم الصراع والمواجهة، والاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين، والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات، وتعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية.