"الفتوى والتشريع" تلزم نادي الشرطة في أسوان إزالة تعديات السوق السياحي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام وزارة الداخلية -نادي ضباط الشرطة بأسوان- بإزالة التعديات المقامة على سطح مبنى السوق السياحية المملوكة لوزارة السياحة بمحافظة أسوان والممر الخدمي الخلفي للنادي.

وثبت أنَّ تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة، والمُوقع عليه من طرفي النزاع، وممثلي محافظة أسوان، خلُصت إلى أنَّ ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمي الخلفي لنادى ضباط الشرطة، تمت بمعرفة النادي.

وأضافت الفتوى، أنَّه في حالة احتياج نادي ضباط الشرطة إلى الأماكن المُستغلة بمعرفة النادى بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخلفى للنادي، وغير المدرجين بمحضر التسليم عام 2009، فإنه يتعين على وزارة الداخلية مخاطبة وزارة السياحة لاتخاذ اللازم نحو تقنين الوضع القائم.

وتبين تسليم مبنى النادي المذكور من وزارة السياحة إلى وزارة الداخلية، دون نقل ملكية الأرض المقام عليها النادي، مع التزام مديرية أمن أسوان مستقبلا بالحدود القائمة للمبنى وعدم التعدى على الأرض المجاورة لمبنى النادي، والالتزام بحدود سطح النادي، وإذ خلُصت اللجنة المخصصة لذلك، إلى أن ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمي الخلفي لنادي ضباط الشرطة بالمخالفة.

وحسب لجنة الفتوى والتشريع "لما كان من الواجب تقنين الوضع القائم، الأمر الذي يتعين معه إلزام وزارة الداخلية -نادي ضباط الشرطة بأسوان- بإزالة التعديات المقامة على سطح مبنى السوق السياحية والممر الخدمي الخلفي للنادي".