تصل لـ1500 جنيه.. أسعار شجرة وزينة الكريسماس في الأسواق

بحلول شهر ديسمبر من كل عام، والذي يتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد، تتسابق المحال التجارية في عرض أشكال متنوعة ومختلفة من أشجار وزينة الكريسماس في الأسواق، نظرًا لتزايد القوى الشرائية عليها لتزيين المنازل أو مكاتب العمل احتفالًا بالعام الجديد.

وفي هذا الصدد، رصدت "الوطن" أسعار شجر وزينة الكريسماس في بعض المحلات على النحو التالي:

- شجرة كريسماس صغيرة 30 سم: تبدأ من 5 جنيهات.

- شجرة كريسماس 90 سم: 120 جنيهًا.

- شجرة كريسماس كبيرة 2 م: تبدأ من 300 جنيه.

- شجرة كريسماس كبيرة مزودة بالإضاءة والزينة: 600 جنيه.

- شجرة كريسماس 10 أمتار مزودة بالإضاءة: 1500 جنيه.

- شجرة كريسماس خشبية: يتراوح سعرها بين 120 و500 جنيه حسب الارتفاع.

- ملابس بابا نويل للأطفال: تبدأ من 90 جنيهًا وحتى 500 جنيه.

- بدلة كريسماس للكبار: تبدأ من 150 جنيهًا.

- فروع الزينة: تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات حسب الطول وكثافة الفرع.

- مجسمات بابا نويل صغيرة: تبدأ من 4 جنيهات وتصل إلى 150 جنيهًا حسب الشكل والنوع.

- مجسم كبير لبابا نويل مع الغزلان: يبدأ من 400 جنيه.

- مجسمات عيد الميلاد باللمبات الملونة والأضواء: تبدأ من 50 جنيهًا.

- تيشيرت سانتا كلوز: يبدأ من 90 جنيهًا، أما الكوفية الحمراء أو الخضراء "رجالي وحريمي" تبدأ من 40 جنيهًا.

- كرات تزيين شجر الكريسماس متعدد الألوان "عدد 12 كرة": 50 جنيهًا.

- كرات ثلج باللون الأبيض لتزيين شجرة عيد الميلاد: تتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا.

- أجراس زينة الكريسماس: تتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا حسب العدد.

- عيدان جليتر لتزيين شجرة الكريسماس: تتراوح بين 30 إلى 65 جنيهًا.

- شراءط إضاءة لتزيين شجرة الكريسماس: تتراوح بين 50 إلى 200 جنيه.

- ميدالية على شكل شجرة كريسماس أو بابا نويل: يتراوح سعرها بين 10 جنيهات و35 جنيهًا.