محافظ الغربية: الانتهاء من تطوير 7 مناطق عشوائية في مارس

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن ملف تطوير المناطق العشوائية يأتي على رأس أولويات الملفات الهامة التي أولتها الدولة اهتماماً بالغاً على مدار السنوات الستة الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، والمهندس أسامة إسماعيل، منسق الإدارة المركزية لمشروع تطوير العشوائيات، ورئيسي أحياء أول وثاني طنطا، وممثلي الجهات المشاركة في المشروع والاستشاريين من مرافق المياه والكهرباء والغاز.

وخلال الاجتماع، قدم نائب المحافظ عرضاً تقديمياً للموقف التنفيذي لمشروع تطوير 7 مناطق عشوائية غير مخططة بمحافظة الغربية، موضحاً أن نسب إنجاز أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق "العجيزي، وسيجر، والسلخانة، وقحافة، وعلي أغا"، بدائرة مدينة طنطا، بلغت نسبة 97%.

وفي مدينة المحلة الكبرى، بلغت نسبة الإنجاز في منطقة "التوبة"، خلف مسجد "المحجوب"، ومنطقة "الخبي"، و"أبو القاسم"، بدائرة حي أول المحلة، 100% بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، و53% لشبكات مياه الشرب، بينما في منطقة "سكة طنطا"، و"عزبة خضر"، بحي ثان المحلة، بلغت نسبة الإنجاز 82% لشبكات مياه الشرب، و90% لشبكات الصرف الصحي.

وبينما أكد نائب محافظ الغربية أن هذه المشروعات تهدف إلى توفير حياه آمنة وكريمة لأبناء المحافظة، الذين يقطنون تلك المناطق العشوائية، فقد أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن محافظة الغربية من أكبر المحافظات التي حصلت على دعم غير مسبوق بمبلغ 411 مليون جنيه، لتطوير 7 مناطق عشوائية بها، وذلك ضمن خطة التنمية في المناطق غير المخطط لها على مستوى مختلف المحافظات.

وأشاد "صديق" بجهود محافظ الغربية ونائبه في الإشراف على المشروع، ورفع نسب إنجاز الأعمال، ورفض استلام بعض الأعمال غير مطابقة للمواصفات، موضحاً أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي بدأت بتطوير المناطق العشوائية، وأضاف أن هناك خطط كبيرة لتطوير عواصم مدن المحافظات، وستحظى الغربية كأولى المحافظات في تطوير عاصمة المحافظة.

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور طارق رحمي الشكر لمدير صندوق تطوير العشوائيات والوفد المرافق له، على الدعم والمساندة لتطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية، مشيداً بالجهود المبذولة للجهات المشاركة في المشروع، بدايةً من التخطيط الجيد إلى المتابعة والمراقبة والإشراف المستمر، مؤكداً أنه سوف يتم تسليم المناطق العشوائية، بعد تطويرها، في الأول من مارس 2021.

وعقب الاجتماع، أجرى الدكتور طارق رحمي ومدير صندوق تطوير العشوائيات والوفد المرافق له، جولة ميدانية للمناطق العشوائية بمدينة طنطا، للاطلاع على ما تم تنفيذه من أعمال في مشروعات التطوير.