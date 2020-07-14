تحيا مصر: الدولة غيرت حياة أطفال المناطق العشوائية

علق محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، على مشروع الأسمرات، والذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثالثة منه منذ يومين.

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الدولة ستستطيع توفير حياة كريمة لكل المواطنين الذين عانوا خلال السنوات الماضية منتقدًا ما كتبه موقع "مدى مصر".

وأشار إلى أن الواقع فرض نفسه على الساحة وأن الإنجازات تتحدث عن نفسها ضاربًا المثل بمبادرات رعاية صحة المصريين ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وتحدث "مختار" عن مشروع الأسمرات 3، مشيرًا إلى أن الصندوق يراهن على الجيل الجديد من الأطفال والشباب الذين شاهدوا كيفية تغيير حياته بين ليلية وضحاها، مؤكدًا أن هناك عشرات الملاعب الموجودة بمقاسات عالمية وحمام سباحة أوليمبي وكل ما يتعلق بحقوق الطفل موجود في الأسمرات.

وأكد أن صندوق "تحيا مصر" يرعى كل مشروعات رعاية المرأة والطفل في مدينة تحيا مصر بالأسمرات، لافتًا أنهم يعلمون الأطفال كيفية الحفاظ على البيئة والمدينة، مشيدًا بسلوك الأطفال في الحفاظ على مدينتهم.

وأشار إلى أن المواطنين ينتقلون لهذه المساكن الجديدة بحقيبة ملابسهم فقط، مؤكدًا وجود كل الأجهزة والمفروشات في الشقق حتى الأدوات المنزلية وبدون أي مقابل.

وأوضح أن نصف مليار جنيه من مشاركات الأفراد والشركات في صندوق تحيا مصر، ساهمت في إنشاء مشروع الأسمرات 3.