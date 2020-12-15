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محمود مسلم

  الرئيس الجزائري يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا لأمريكا

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أ ش أ
04:38 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التهنئة اليوم، للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال "تبون" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "السيد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم إليكم بأحر عبارات التهاني بمناسبة انتخابكم شعبيا، وكذلك من قبل مجمع كبار الناخبين".

وأضاف الرئيس الجزائري: "أنا متأكد أن انتخابكم سيمنح أملا كبيرا للعالم وللولايات المتحدة الأمريكية.. حظ موفق".

وكان الرئيس عبدالمجيد تبون قد ظهر أول أمس في تسجيل مصور من مقر إقامته في ألمانيا، حيث يتلقى العلاج من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة منذ نحو الشهرين.

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