للمرة الثالثة.. عمرو دياب يستعين بكلمات أيمن بهجت قمر في اسم ألبوماته

أعلن منذ قليل، الفنان الكبير عمرو دياب، اسم ألبومه الغنائي، المقرر طرحه مع بداية العام الجديد 2021، الذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ" مع شركته ناي.

أغنية "يا أنا يا لأ"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

تعد هذه هي المرة الثالثة، التى يختار فيها دياب أغنية للشاعر أيمن بهجت قمر، لكي تحتل اسم البومه الغنائي، فالمرة الأولى كانت عام 2001 حين ما اختار أغنية "أكتر واحد" عنوانا لألبومه، التى شاركه فى كتابتها الشاعر أحمد على موسى، والمرة الثانية كانت عام 2007، فى ألبوم "الليلادي".

وشهدت شوارع القاهرة، طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب، قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي، وهي "أهي أهي" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلا خاصا بقصر عابدين، وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود"، التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب، حمل اسم "سهران"، الذي طرح مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".