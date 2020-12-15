مادلين طبر عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني: روحوا اسألوهم

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها لم تكن تتوقع "الضجيج" الإعلامي الذي أثير مؤخرًا بسبب تعليقها حول العلاقة التي تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، وإشارتها لوجود زواج عرفي بينهما، وتأكيدها أن كلماتها جاءت بشكل محايد تحمل احترامًا لجميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.

وتصدرت الفنانة مادلين طبر، محركات البحث خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحاتها مؤخرًا عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وحديثها عن زواج عرفي بينهما، وعدم وجود زواج رسمي، حتى لا يفقد الهضبة نصف ثروته بسبب زوجته زينة عاشور، والتي تحمل الجنسية الإنجليزية.

وأضافت مادلين طبر، لـ"الوطن"، إن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني "موضوع شخصي، وأنا غير معنية خالص بالحديث عنه، وعندما سُئلت قولت رأي بشكل محايد ورصين ورزين، رأي يحترم الطرفين".

وعن الجدل الذي تسببت فيه تصريحاتها، قالت مادلين طبر "ماحدث من جدل، جاء لأهمية الأشخاص المذكورين، ولم أتوقع الضجيج الإعلامي الذي أُثير، ولن أتحدث في الموضوع مرة أخرى لأنه لا يعنيني بالمرة، ولكن يُسأل في ذلك أصحاب الشأن".

وقالت مادلين طبر، في تصريحاتها المتلفزة، إنّ دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب، أن يُضحي من أجلها، مع إشارتها إلى علمها بصعوبة الارتباط الشرعي له، لأنه قد يكلفه نصف ثروته بسبب زوجته "الست العظيمة زينة عاشور، وفقًا للقانون الإنجليزي".

وتابعت: أنا مع الستات، ومتعاطفين مع دينا لأنه موقف صعب، لكن لازم برضه نحس بعمرو دياب، وأعتقد إنهم هيلاقوا حل وسط، والزواج العرفي بينهما ليس خطأ، ومُعترف به، ربنا يوفقهم، أنا بحب قِصص الحب وأتمنى قصة الحب دي متروحش، لأنهم عيشونا فرحة من خلال أغاني مثل يوم تلات وبرج الحوت، وزعلت على اللي حصل، زمان لما حصل الانفصال بين نجمين كبار، مش هنقول اسمه لأن الزوج توفى -في إشارة لنور الشريف-، أنا بحب قصص حب النجوم.