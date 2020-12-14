بدء الحملة الترويجية لألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ"

انطلقت الحملة الترويجية للألبوم الغنائي الجديد للفنان عمرو دياب، والذي يحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وذلك في شوارع القاهرة والجيزة، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة.

ويضم الألبوم الجديد 14 أغنية، من بينهم أغنية تحمل اسم الألبوم ذاته، وذلك حسبما قالت مصادر لـ"الوطن"، في حين لم يتم إعلان عمرو دياب عن ملامح الألبوم حتى الآن.

وكانت "الوطن"، قد علمت أن الفنان عمرو دياب، يستعد لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد، نهاية شهر ديسمبر الجاري، على أن تكون جميع أغنيات الألبوم مطروحة في عام 2021.

ألبوم دياب الجديد سيتضمن 14 أغنية، كما أشارت شركة الاتصالات الخاصة المتعاقد معها "دياب"، لرعاية الألبوم الجديد، كما أن أولى تلك الأغنيات التي من المقرر طرحها هي أغنية "محسود" التي قدّم "الهضبة" جزءا منها في حفله الغنائي الذي أحياه قبل أيام في قصر عابدين.

"محسود" من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

وكان عمرو دياب نفى منذ أيام ما تداولته بعض المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول طرحه لأغنية "تخسر" ضمن أغنيات ألبومه القادم.

وكان عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بعض الأخبار حول أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديدة، ومن بينها أغنية بعنوان "تخسر" للشاعر بهاء الدين محمد، ولحن عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور.

وأكد مصدر مقرب منه أن "الهضبة" يتكتم تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يواصل تسجيل أغنياته حاليًا، دون الإفصاح عن أغنياته النهائية أو موعد طرحه النهائي، حيث لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي للألبوم.

وكانت مصادر قالت إن شركة نتفليكس استقرت مع الفنان عمرو دياب على شكل مسلسله الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره عام 2021.

وأوضحت المصادر لـ"الوطن"، أن المسلسل الجديد سيدور في إطار درامي غنائي، ومن تأليف السيناريست تامر حبيب، ولكن حتى الآن لم يبدأ "حبيب"، في كتابة سطوره، وخلال الأيام المقبلة سيتحدد شكل القصة.