بـ2 مليون جنيه.. مواصفات ساعة عمرو دياب الجديد في بوستر "يا أنا يا لأ"

خطف الفنان الكبير عمرو دياب، الأنظار بعد دقائق من طرحه لبوستر ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، عبر منصاته وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تداول عدد من محبي وعشاق عمرو دياب، تفاصيل دقيقة عن ساعة اليد، التي ارتداها عمرو دياب فى بوستر الألبوم وهي من دار باتيك فيليب ومصنوعة من الذهب ويتراوح سعرها ما بين 100 الى 115 ألف دولار أي ما يساوي مليون و800 ألف جنيه مصري.

وشهدت شوارع القاهرة، طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب، قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي، وهي "أهي أهي" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلا خاصا بقصر عابدين، وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود"، التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب، حمل اسم "سهران"، الذي طرح مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".