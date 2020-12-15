أخبار التعليم اليوم.. انطلاق وتسريب الامتحان التجريبي لأولى ثانوي

تعد أخبار التعليم، من أهم الأخبار التي تهم الرأي العام في مصر، حيث يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل ما تهدد به الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، خطة حضور الطلاب بالمدارس والإجراءات الخاصة بالامتحانات ومواعيد عقدها، وفق ظروف كل محافظة ومستجدات الأمور.

وترصد "الوطن" لمتابعيها، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات التي اتخذت على مدار اليوم، التي يأتي على رأسها دخول 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، منصة الامتحان لأداء الامتحان التجريبي، نشر صفحات الغش أسئلة امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي، مدارس خاصة تفرض على الطلاب تحليل pcr بسبب كورونا، وافتتاح أول مركز "طب أسنان رقمي" متميز في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة.

دخول 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي منصة الامتحان لأداء الامتحان التجريبي

صرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن نحو 600 ألف طالب دخلوا منصة الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي، موضحًا أنَّ الامتحان التدريبي مفتوح طوال اليوم وبالتالي يمكن لأي طالب الدخول على مدار اليوم.

مؤكدا على أنَّ الهدف من عقد الامتحان التجريبي إلكترونيًا لطلاب الصف الأول الثانوي، هو تدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة وكيفية التعامل مع التابلت، مشيرًا إلى أنَّ هذه الامتحانات بدون نتائج بمعنى أن الطلاب لم يحصلوا على درجات، لأنه امتحان تدريبي تجريبي.

نشر صفحات الغش أسئلة امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي

سرّبت العديد من صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان اللغة العربية التدريبي للصف الأول الثانوي، رغم أنّ هذه الامتحانات دون درجات، وأنّه امتحان تجريبي حتى يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع التابلت.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها بل ستضره، إذ سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، كما أنّ امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.

مدارس خاصة تفرض على الطلاب تحليل pcr بسبب كورونا

أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك بعض المدارس الخاصة تفرض على طلابها تحليل pcr كل أسبوع، بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة لم تسمح بمثل هذه القرارات مرة أخرى، لأن هذه المدارس فرضت هذه التحليلات دون علم وزارة التربية والتعليم، موضحا أن هذه المدارس تسيئ استخدام فيروس كورونا للتربح، وهو ما يدل على أن هناك بيزنس بين هذه المدارس وبعض معامل التحاليل.

افتتاح أول مركز "طب أسنان رقمي" متميز في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قبل قليل، مركز طب الأسنان الرقمي بكلية طب الأسنان، الذي يعد أول مركز تميز علمي إقليمي في مجال طب الأسنان الرقمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار دور جامعة القاهرة الرائد في دعم البحث العلمي والتدريب الطبي وفقًا لأحدث أساليب التعليم الطبي في العالم.