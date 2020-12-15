ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات بـ"نوعية" كفر الشيخ

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سهير مجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة داليا المصري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جاء تنظيم هذه الندوة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان، ودوره في مواجهة تلك المشكلة، وتقديم العلاج المناسب.

وناقشت الندوة، التي حاضر فيها سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، مؤكداً أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم، الذي يؤثر عليه.

ورحبت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، بالحضور، مؤكدةً أنه تم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء الندوة، وأشارت إلى التزام الجميع بالإجراءات الوقائية تنفيذاً لخطة إدارة الجامعة.

وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الأبعاد المختلفة لمشكلة المخدرات، كما شرح الأثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع، ودور الأسرة في الوقاية الأولية، باعتبارها حائط الصد الأول لدى الأبناء، وطرق الاكتشاف المبكر للإدمان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان، وذلك بتطبيق برامج مكافحة الإدمان داخل الجامعة، في إطار التعاون بين الجامعة والقطاعات الحكومية في نشر الوقاية وحماية الشباب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية وتوزيع المطبوعات الإرشادية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المواد المخدرة بأنواعها، وتصحيح للمفاهيم المغلوطة في إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، مؤكداً التعاون التام بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.