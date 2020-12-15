الأردن يجيز استخدام لقاح "فايزر ــ بايونتيك"

منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن إجازة طارئة لإستعمال لقاح "فايزر - بايونتيك" لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، نزار مهيدات، يوم الثلاثاء، أن "المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر المضاد لكورون افي الأردن".

وأضاف المسؤول الأردني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن "المؤسسة قامت بجميع مراحل إعطاء الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه".

وأشار مهيدات إلى أنه "يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات". ووقعت وزارة الصحة الاردنية اتفاقا مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كوروناالمستجد.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الأردنية إلى أنها أجرت إتصالات مع شركتي "استرازينيكا"و"جونسون آند جونسون". وتتوقع السلطات الصحية وصول جرعات لقاح فايزر إلى الأردن بحلول شهر فبراير.

وكان وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات قد أعلن الشهر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 262 ألفا و477 إصابة مؤكدة بالفيروس و3407 وفيات.

وفي حين لا يزال الاتحاد الأوروبي يجري عملية تقييم للقاح فايزر/بايونتيك الأميركي-الألماني، باشرت دول عدة في مقدّمها بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة والبحرين تطعيم مواطنيها.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1,6 مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن، مع تسجيل 72 مليون إصابة وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانسبرس استنادا إلى مصادر رسمية.