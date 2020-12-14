وصول لقاح "فايزر" مستشفى نيويورك: لم يكفِ كل المرضى

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن لقاح "فايزر" وصل إلى المستشفى اليوم، ولكن اللقاح لم يكف لكل المتواجدين بالمستشفى، ولكن تم الاستقرار على أن يحصل الأشخاص الأكثر خطورة على الجرعات، من خلال الأعراض التي ظهرت على الأطباء، والباقي سيكون خلال المرحلة الثانية بعد الحصول على الجرعات.

وأضاف "أمين"، خلال لقاء عبر "سكايب" مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع سارة حازم وأحمد الدريني، أن اللقاح بالنسبة للمواطنين، سيحصل عليه أولا كبار السن والمسنين، لأن نسبة الوفيات بينهم عالية جدًا بكورونا، والمرحلة الثانية ستكون من نصيب رجال الإطفاء ورجال الشرطة، لأنهم الخط الأول في الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة المواطن العادي.

وتابع بأن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت نسبة وفيات عالية جدًا من كبار السن والمسنين، ولذلك تم وضعهم في الأولوية في الحصول على لقاح كورونا، من أجل تكوين مناعة ضد هذا المرض لديهم، ونفس الأمر بالنسبة لرجال الأمن والإطفاء لأنهم طوال الوقت في الشارع، ومن الفئات الأكثر تعرضًا للفيروس في الفترة الماضية.

وأردف أنه لا يوجد أي لقاح يحمي من كورونا بنسبة 100%، ومن المحتمل بالتأكيد حدوث ضرر على أي مواطن من اللقاح، وهذا أمر طبيعي، "ممكن واحد ياخد اللقاح يحصله مضاعفات، و40 واحد ميحصلوش حاجة، فده مش معناه أن اللقاح فيه مشاكل، والناس اللي خايفة ممكن تستنى شهر أو شهرين وتشوف الناس اللي هتاخد اللقاح، هيحصل معاها إيه، بس أطمن الناس مفيش حد هياخد اللقاح هتلاقيه بيموت بعدها بشهر أو بشهرين بسبب اللقاح، والموضوع في الأول وفي الآخر اختياري، واللقاح هيعطي مناعة بعد 4 أسابيع من أخذه".