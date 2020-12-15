بأولوية التعامل مع كورونا.. الصحة تحدد 3 فئات للحصول على اللقاح الصيني

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة استقرت على عدد من الفئات لتوزيع اللقاح الصيني سينوفارم عليها، موضحا تقسيمه على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية على 3 مراحل، وفقا لأكثرهم تعاملا مع فيروس كورونا بالترتيب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفئة الأولى ستكون للأطقم الطبية من الأطباء وأفراد التمريض العاملين في مستشفيات العزل والصدر والحميات والفرز، وأمثالهم في المستشفيات الجامعية، المتعاملين بشكل مباشر مع فيروس كورونا.

وتابع أن الفئة الثانية، ستكون للموظفين الإداريين الموجودين بمستشفيات العزل والفرز والحميات والصدر، وكذلك أمثالهم بالمستشفيات الجامعية.

أما المرحلة الثالثة، فستكون للأطقم الطبية خارج المستشفيات العاملة.

وكشف مصدر بوزارة الصحة، أن الشكل النهائي للموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح الصيني سينو فارم، انتهى، وجارٍ وضع الرتوش الأخيرة لإطلاقه خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن الموقع في انطلاقته الأولى بنسخته المقررة هذا الأسبوع، سيكون متضمنا كل المعلومات عن اللقاح الصيني، وعدد الجرعات الذي سيحصل عليها الشخص، والأعراض التي ستظهر عليه عقب الحصول على الجرعات وخلافه.

وأضاف المصدر أن "الموقع سيبدأ تلقي طلبات التسجيل للحصول على اللقاح بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل، والأولوية بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية ستكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وشرح المصدر آلية الاختيار من بين المتقدمين للحصول على اللقاح، قائلا: "هناك معايير نطبقها، فمثلا أصحاب الأمراض المزمنة لديهم أولوية للحصول على اللقاح عن كبار السن؛ لأن صاحب المرض المزمن مناعته أضعف بسبب الأمراض التي يعاني منها، سواء الضغط أو السكر".