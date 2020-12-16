(صور).. محافظ مطروح يكرم المتميزين بالقطاعات الخدمية في العيد القومى

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المتميزين فى بعض القطاعات الخدمية فى قطاع الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى، وقطاع الكهرباء، ومجلس مدينة مرسى مطروح، بمناسبة احتفالات مطروح بالعيد القومى الـ 105، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة.

وقال المحافظ خلال الاحتفالية والتى تم تنظيمها فى قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة مطروح، إن الاحتفال بالعيد القومى هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة، نظر لظروف جائحة كورونا، والذى اقتصر هذا العام على افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالى مطروح.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمختلف القطاعات بالمحافظة، موضحا أن التكريم هو تكريم لكل جهة وكل قطاع ممثلة فى الشخص المكرم، كما كان يسعده تكريم العديد من المتميزين لولا ظروف جائحة كورونا حرصا على سلامة الجميع وسيتم تكريم المزيد من المتميزين على مدار العام.

واستعرض محافظة مطروح خلال الاحتفالية، أهم الإنجازات من خلال فيديو والتى نفذت بالمحافظة خلال عام، وقدم اللواء خالد شعيب خلال الاحتفال لمسة وفاء وشكر وتقدير لجميع المحافظين السابقين بالمحافظة، بعرض فيديو ليوم الوفاء لهم تقديرا وعرفانا لما بذلوه من جهود مخلصة للنهوض بالمحافظة وخدمة مواطنيها ودعم مسيرة التنمية والبناء بها خلال فترة توليهم مسئولية المحافظة، وقدم التهنئة لجميع أهالى محافظة مطروح بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مع إحياء الذكرى الخامسة بعد المائة لانتصارات معركة وادى ماجد المجيدة عام 1915 على العدوان الإنجليزي، بما تمثله من ذكرى وطنية عظيمة فى صفحات تاريخ أبناء مطروح المشرف، وتضحياتهم من أجل حماية الأرض والإشادة الدائمة بدورهم الوطنى، وتكاتفهم من أجل صنع تاريخاً جديداً مع إستكمال مسيرة البناء والعطاء من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ونقل المحافظ تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لأبناء مطروح بهذه المناسبة، لافتا أن عيد مطروح القومى، وإن اختلف هذا العام عن الأعوام السابقة مع تلك الظروف الإستثنائية التى يمر بها العالم وتداعيات جائحة كورونا، بما وضعته من قيود غير مسبوقة غيرت من مسار وخطوات التنمية بعدد من الدول، إلا أننا فى مصر "يد تبنى، ويد تحمى، ويد تداوى وتعالج في مواجهة ذلك التحدى وخطره على الصحة العامة مع الاستمرار والإسراع في خطوات التنمية وفتح المزيد من المشروعات القومية والتنموية على أرضها".

وكانت مطروح تسباق الزمن من أجل البناء مع إنطلاق مسيرة البناء في العديد من المشروعات القومية كمدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب التجارى بالنجيلة ومشروع الطاقة النووية بالضبعة والتخطيط العمرانى الشامل للساحل الشمالى الغربى وسيوة، وغيرها بالإضافة إلى المشروعات التنموية والخدمية داخل مدن المحافظة، ووفق الإمكانيات المتاحة مع الحرص على وصولها إلى القرى وأقصى التجمعات الصحراوية للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين هناك، فى الصحة والتعليم، والطرق، والإسكان، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.