صور.. محافظ مطروح يفتتح تطوير مكتبة مصر العامة: منارة تثقيفية وتنويرية

افتتح اللواء خالد شعب محافظ مطروح، مساء أمس، أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح بحضور الدكتوره دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمطروح ومديرى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات احتفالا بالعيد القومى للمحافظة.

وتفقد "شعيب" أعمال التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة ومنها متحف التراث البدوى وقاعة كبار الزوار والحضانة وقاعة إطلاع الطفل والكافتيريا ومعمل اللغات، وعدد من المعارض الفنية والتصويرية بالإضافة إلى أفلام بالمكتبة، موجها بعمل رحلات لطلاب المدارس للمكتبة لتزويدهم بالمعلومات.

وأكد "شعيب" أن أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح تأتى لاستكمال مسيرتها وتفعيل دورها الثقافي بما تثقله من معرفة للجميع لاكتساب المهارات والوعي لتكوين مواطن فاعل في المجتمع كونها منارة ثقافية تسع العديد من المجالات الأخرى التراثية والتعليمية والفكرية التي تعمل بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والجامعة ودور العبادة، ومنصة لتبادل وتقريب وجهات النظر، وتشجيع المشاركة العامة وبناء المعرفة، مشيدا بما تزخر به مكتبة مصر العامة بمطروح من أمهات الكتب في جميع المجالات، وجهودها في استقبال طلاب المدارس وجامعة مطروح، خاصة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع توفير القاعات العلمية والتدريبية لهم، بالإضافة إلى العمل على مزيد من ذلك الدور المهم للمكتبة لتوفير المصادر العلمية والبحثية وغيرها.

ولفت محافظ مطروح إلى تقديم الدعم الكامل لجميع المحافل الثقافية وحركات التنوير الفكري بما يواكب حركة التنمية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات التنموية على مستوى المحافظة، مهنئاً أبناء مطروح بتطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، ضمن عدد من الافتتاحات لمشروعات أخرى للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح فى جميع المجالات، موجها الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال تطوير مكتبة مصر العامة وتنظيم الاحتفالية.