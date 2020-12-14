محافظ مطروح يستقبل المواطن المتضرر من مرور كوبري الحمام بشرفة منزله

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فى استجابة عاجلة للعمل على حل شكاوى المواطنين، بمكتبه مساء اليوم، المواطن محمد الحلواني مالك عقار تقاطع كوبري الحمام مع شرفة منزله بمنطقة مسجد عسكر بمدينة الحمام بمطروح الواقعة على حدود الإسكندرية.

واستمع المحافظ لشكوى المواطن، ووعده بالعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع هيئة الطرق و الكبارى بوزارة النقل والمواصلات والتى تقوم بإنشاء كوبرى مدينة الحمام.

وقال نائب مطروح رزق جالي عضو مجلس النواب إن كوبري الحمام الجاري إنشاؤه حاليا، وتضرر منه بعض المواطنين من سكان المنازل المحيطة به، منهم أسرة يمر الكوبري من شرفة منزلهم، بجانب وحدات سكنية أخرى بالقرب منها، موضحا أن الكوبري يجري إنشاؤه فى المكان الخطأ واعترضنا كنواب مطروح منذ بداية اختيار المكان من خلال وزارة النقل والمواصلات وهيئة الطرق والكبارى.

كان رواد مواقع السوشيال ميديا، تداولو صورا لكوبري في مدينة الحمام، 220 كيلو شرق مدينة مرسى مطروح"، ويتداخل جسم الكوبري فى إحدى المنازل من أمام شرفة منزل، لإحدى الوحدات السكنية بمسافة قليلة جدا لا تتعدى سنتيمترات، وذلك فى الموقع الذى يجرى فيه إنشاء الكوبرى حاليا وسط مدينة الحمام.

وأضاف "النائب"، اليوم، فى تصريح لـ"الوطن" اقترحنا على هيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل، أن ينفذ فى منطقة الشارع الرئيسى بمدخل مدينة الحمام وهو المعروف بشارع إسكندرية وذلك نظرا لأنه شارع واسع ولا يوجد به كتلة سكنية على عكس المنطقة الجاري بها أعمال إنشاءات الكوبرى حاليا، مكتظة بالسكان ويحيط الكوبري من الجانبين منازل ومنشآت سكنية عديدة.

وأشار إلى أن الحل الأمثل حاليا لحل مشكلة تداخل مبنى الكوبري على إحدى الوحدات السكنية، مما يهددها مستقبلا بالحوادث ويشكل خطورة على السكان، أن يتم حصر جميع المنازل المحيطة بالكوبري وتعويضهم من وزارة النقل بالتعويض المناسب لهم أو توفير وحدات سكنية بديلة لهم ونقلهم إليها واستكمال أعمال الإنشاءات فى الكوبرى، لمنع تأثر سكان المنطقة المحيطة بالكوبرى.

ولفت النائب إلى أن وزارة النقل لابد أن تشكل لجنة لبحث موقف المنازل المتضررة من مرور الكوبري بمحيط منازلهم وتلاصق المنشآت الخاصة به ببيوتهم، وحل مشكلتهم فى أرسع وقت.

وينفذ كوبري مدينة الحمام العلوى لربط المنطقة البحرية بالمنطقة القبلية من مدينة الحمام والحد من الحوادث على مزلقان السكة الحديد، الذى يمر الكوبري أعلاه للحفاظ على أرواح المواطنين من أبناء مدينة الحمام بمطروح.