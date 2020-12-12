صور.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير مستشفى النساء بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، أعمال تطوير أقسام مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية، بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه.

وقال "شعيب" على هامش الاتفتتاح، إن المستشفى يعمل على تقديم خدمة طبية تليق بسيدات مطروح.

وشارك في الافتتاح الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب جمال الشورى، وفتحية السنوسي، وسحر عيد، وحسن أبو قديرة، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والمهندس محمد الباهي الأمين، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح ومديرو المديريات والإدارات المعنية.

يأتي هذا في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، الذي يتضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن أعمال التطوير تضمنت أقسام العمليات ومعامل التخدير والتعقيم وشبكة المياه والصرف والتكييف المركزي وغيرها، بتكلفة بلغت 9 ملايين جنيه، بدعم من المحافظة.

ووجَّه اللواء خالد شعيب الشكر لوزارة الصحة على التعاون المستمر مع محافظة مطروح، وتحقيق التكامل من خلال الدعم بالأجهزة الطبية، وتطوير عدد من مستشفيات المحافظة شرق وغرب المحافظة، من بينها مستشفى "السلوم، وبراني المركزي"، وغيرهما، بما يعمل على تقديم مزيد من الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين.

كما قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية والتمريض، مشيدًا بالجهود الطبية في مستشفى النساء والتوليد، الذى انعكس على آراء المواطنين، موجهًا بالاهتمام باستمرار بجهود النظافة والتطهير، مع الحفاظ على أعمال التطوير بالمستشفى، والتشديد على الالتزام بتقديم الخدمة الطبية المتميزة، وحسن التعامل مع المرضى من أهل مطروح والزائرين.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح طورت مستشفى "النساء والتوليد، والأطفال التخصصي"، لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والعمل على استمرار تقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.