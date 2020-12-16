جامعة المنيا تستعرض خطط التنمية المستدامة 2030 بندوات مبادرة "وعي"

واصلت جامعة المنيا، عقد ندواتها التوعوية والتثقيفية في إطار مبادرة "وعــــي"، برعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

عقدت الجامعة ثلاث ندوات حملت عناوين: "تعزيز الولاء والانتماء للوطن من منظور ديني"، و"رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، و"أثار الماضي حلم الحاضر وأمل المستقبل"؛ لتستمر بذلك الجامعة في خطتها لتنفيذ المبادرة التي تضم 10 ندوات على مدار شهر ديسمبر.

تناولت الدكتورة "آمال عبدالغني" الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، خلال ندوتها "تعزيز الولاء والانتماء للوطن من منظور ديني"، بلاغة القران الكريم والأحاديث التي عززت روح الانتماء والولاء للوطن، وحرمت خيانته بجميع أشكاله وصوره، مؤكدةً بأن أشد أنواع البلاء هو أن يحرم المرء من موطنه، وهو ما تعرض له الأنبياء من قبل؛ مستعرضةً فيلم تسجيلي عن "تاريخ مصر وحضارتها".

واستعرض الدكتور "نبيل السيد الطوخي" الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب، أهم أهداف ومحاور خطة مصر للتنمية في ندوته بعنوان "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030"، التي تناولت جميع الأصعدة التي تمس المواطن المصري في مجال "التعليم ومحو الأمية، والاقتصاد، والأمن، والابتكار والصناعة ومكافحة الفساد وحماية البيئة"، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته.

وقال الدكتور "شعبان سمير عبدالرازق"، مدرس الآثار والفنون الإسلامية بكلية السياحة والفنادق، خلال ندوته "آثار الماضي حلم الحاضر وأمل المستقبل"، إن تاريخ مصر زاخر بالأحداث والفترات التي سطرها التاريخ، وأسست لماضي هو صانع للحاضر، مسلطاً الضوء على أهم الدروس التي استفاد منها المصريين علي مر التاريخ ليطوروا نظام الحكم والبنية التحتية لدولة قوية، إلى ما وصلنا إليه في يومنا الحالي، لوضع رؤية وأمل لمستقبل أفضل من خلال رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

حضر الندوات وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي، وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وصابرين أحمد ومحمد مختار وهشام إبراهيم مشرفو النشاط ومديري الإدارات.

وتنظم مبادرة "وعي" إدارة النشاط الثقافي والنشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ بهدف تنمية الوعي والفكر لدى الطلاب وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، من خلال تعريفهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدولة، وإبراز مجهودات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من أجل مستقبل أفضل.