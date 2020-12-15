ضربة جديدة لترامب.. زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنئ بايدن

بادر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، اليوم، بتهنئة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق، فاز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبناء على نتائج نوفمبر فقد حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 للرئيس الجمهوري.

ولم يتوقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد وصفها، الأحد، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي في عموم الولايات لإعلان الحصيلة الرسمية للنتائج، التي أكدت فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح الأحد: "إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي قد أكد خلال عطلة عيد الشكر، أواخر نوفمبر، أنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز جو بايدن رسميا في الانتخابات، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيغادر البيت الأبيض إذا أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترامب: "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك"، لكنه أضاف "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، وشدد على أنه "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".