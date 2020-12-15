23 مشروعا ينافسون على المليون في نهائيات مسابقة "أم حبيبة" بأسوان

تنطلق فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة مؤسسة "أم حبيبة" الثالثة لرواد ورائدات أعمال أسوان، غداً الأربعاء، حيث تأهل 23 مشروعاً في 9 مسارات مختلفة، من إجمالي 44 مشروعاً وصلت إلى مرحلة التصفيات نصف النهائية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين والفائزات من المشاركين فى المسابقة بجوائز مالية بإجمالى مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج تنمية مهارات شباب أسوان، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مؤسسة "الأغاخان"، والحكومة الكندية .

ومن المقرر أن يشارك في الحفل ممثلو الأجهزة التنفيذية والوزارات المختلفة في محافظة أسوان، وممثلو قطاع الأعمال والمستثمرون ورجال البنوك وشركات القطاع الخاص، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات والمعايير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

و تنوعت المشروعات المشاركة فى المسابقة ما بين المسارات الاقتصادية المختلفة منها المشروعات في القطاعات الخدمية والصناعية والرقمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات في مجال التدريب المهني والفني، والحفاظ على التراث، ومشروعات أخرى في مجال الفنون والموسيقى، والمشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

ويشارك في اللجنة التحكيمية للتصفيات النهائية للمسابقة نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما يشارك في الجلسة الافتتاحية عدد من المتحدثين الخبراء في مجال ريادة الأعمال.

وتقدم المسابقة جوائز مالية بإجمالي مليون جنيه لأفضل خطط عمل مشاركة في المسابقة، حيث تتراوح قيمة الجوائز ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه للمشروع الواحد، بالإضافة إلى برنامج متكامل للدعم الفني من خلال حاضنة الأعمال، التابعة لمؤسسة "أم حبيبة"، حيث تقدم لرواد ورائدات أعمال أسوان خدمات التواصل مع مصادر التمويل، وفتح فرص تسويقية، وتقديم الاستشارات المالية والقانونية لأصحاب المشروعات، فضلاً عن المتابعة لكل مراحل تنفيذ المشروع.