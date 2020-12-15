سقط في فخ ممرضته.. التحريات تكذب واقعة اختطاف طبيب الفيديو الإباحي

كذبت تحريات المباحث زعم طبيب الفيديو الإباحي في حلوان، تعرضه للاختطاف، وإجباره على تصوير فيديو إباحي تحت تهديد السلاح مع ساقطة، لابتزازه ماديًا ومساومته على 250 ألف جنيه، نظير التستر على الفيديو الإباحي، الذي ظهر فيه مع فتاة ساقطة داخل منزلها في حلوان، خلال توقيع الكشف عليها.

وبينت التحريات، أن الطبيب سقط في فخ نصبته له ممرضته، التي تعمل لديه منذ 8 سنوات بالاتفاق مع صديقتها، حتى يستخدما هذا الفيديو في ابتزازه ماديًا.

فيديو مدته 4 دقائق، نجح المتهمون في إجبار الطبيب عليه بعد أن دخلوا عليه الغرفة، ووجدوه عاريًا في أحضان فتاة ساقطة، اتفقت مع ممرضته على تلك الخديعة، بعد خطة محكمة عاونهما عليها شابين آخرين.

وبدأت الخطة، بطلب الممرضة من الطبيب توقيع الكشف الطبي على صديقتها في منزلها، لعدم قدرتها على التحرك، إلاّ أنها فاستجاب الطبيب لها.

وعندما دخل الغرفة للكشف على الفتاة، أغلقت شقيقة الممرضة التى كانت بصحبة الفتاة الباب من الخارج، ثم فوجئ بالفتاة المريضة تتحرك بشكل طبيعي، وتخلع ملابسها وإغرائه لممارسة الجنس معها، وبمجرد استجابته وشروعه في إقامة العلاقة، فاجأه باقي المتهمين بالدخول إلى الغرفة وتصويره في وضع مخل معها.

الطبيب يقع في فخ محكم

بينت تحريات المباحث، أن ممرضة الطبيب أجرت اتصالا به، وطلبت منه الكشف على مريضة في منزلها، فرفض الطبيب فى بداية الأمر، إلا أن الممرضة أكدت أنها أسرة المريضة ستدفع أجر انتقاله، وأن سيارة ستحضر لتنقله إلى مكان الفتاة التى تدعي المرض.

وتوجه شابان وهما صديقاه الممرضة بسيارة ملاكي واصطحبا الطبيب من منزله إلي الشقة، ووصل الطبيب إلى مكان الواقعة، واستقبلته سيدتان إحداهما شقيقة الممرضة، وأدخلتاه على المريضة التى كانت راقدة على سرير في إحدى غرف شقة كائنة بالطابق الأول، ثم أحكمتها إغلاق الباب وخرجتا لتبدأ الفتاة التي أدعت المرض في استكمال الخطة.

وصلة إغراء استجاب الطبيب لها

وصلة إغراء من الفتاة الساقطة التى فاجأت الطبيب بخلع ملابسها وإغراءه لممارسة الجنس معه، وهو الأمر الذي استجاب له، وبدأ فى ممارسة الرذيلة معها، قبل أن يفاجئه باقي المتهمون بالدخول إلى الغرفة وتصويره فى وضع مخل.

واعتدى المتهمون على الطبيب بالضرب والسب والقذف، وهددوه بنشر صوره العارية، ومقطع فيديو صوروره له أثناء ممارسة الرذيلة مع الفتاة الساقطة، وطلبوا منه 250 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديو وفضحه والتشهير به، ثم اجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، لضمان عدم إبلاغ الشرطة بما حدث له.

الطبيب يستغيث بالشرطة

توجه إلى قسم شرطة حلوان، وأبلغ عن الواقعة، وحرر محضرا قال فيه إن الممرضة الخاصة به أخبرته بحاجة مريضة لتوقيع الكشف الطبي عليها فى منزلها، إلا أنه رفض فى بادئ الأمر، قبل أن يوافق تحت ضغط من ممرضته، وتوجه إلى الشقة، مضيفًا أنه فوجئ بالمريضة تطلب منه ممارسة الرذيلة وطلبت منه خلع ملابسه، وفوجئ بتصويره من قبل باقي المتهمين، وأكدت التحريات التى باشرها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان صحة الواقعة، وأن الممرضة هى من استدرجته للشقة.

القبض على المتهمين

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص هواتفهم المحمولة، عثرت الشرطة على فيديو للطبيب فى وضع مخل، وصوره عاريا، واعترفت الممرضة بتفاصيل الخطة التى أعدتها بالاتفاق مع باقي أفراد العصابة وأنها تعرف أن الطبيب ثري ويملك أموالًا كبيرة ولن يضار من مبلغ 250 ألف جنيه كما أن صديقتها هى الأخري لن تضار من الفيديو فهي ساقطة وتمارس الرزيلة دون تمييز وأنها صاحبة تلك الفكرة التى استجاب جميع أفراد العصابة لها.