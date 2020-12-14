العثور على فيديو إباحي بهاتف متهم.. قصة استدراج "طبيب النساء" للرذيلة

تواصل النيابة العامة، التحقيقات في واقعة استدراج طبيب لممارسة الرذيلة مع فتاة ساقطة، بعدما طلبت منه الممرضة الخاصة به توقيع الكشف الطبي عليها فى منزلها لعدم قدرتها على الحراك، ثم ابتزوه بتصويره عاريا، وطلبوا منه أموالا لعدم نشر صور وفيديوهات له، على مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير به، حيث عثرت الشرطة على فيديو للطبيب فى وضع مخل، على هاتف أحد المتهمين بعد ضبطهم.

تفاصيل جديدة ظهرت فى القضية، حيث كشفت التحقيقات والتحريات، أن ممرضة الطبيب أجرت اتصالا به، وطلبت منه الكشف على مريضة في منزلها، فرفض الطبيب فى بداية الأمر، إلا أن الممرضة أكدت أنها أسرة المريضة ستدفع أجر انتقاله، وأن سيارة ستحضر لتنقله إلى مكان الفتاة التى تدّعي المرض.

وصل الطبيب إلى مكان الواقعة، واستقبلته سيدتان إحداهما شقيقة الممرضة، وأدخلتاه على المريضة التى كانت راقدة على سرير في إحدى غرف شقة كائنة بالطابق الأول، ثم أحكمتها إغلاق الباب وخرجتا.

الفتاة الساقطة أدعت المرض قبل بداية الكشف، إلا أنها فاجئت الطبيب بخلع ملابسها وإغراءه لممارسة الجنس معه، وهو الأمر الذي استجاب له، وبدأ فى ممارسة الرذيلة معها، قبل أن يفاجئه باقي المتهمون بالدخول إلى الغرفة وتصويره فى وضع مخل.

تعدى المتهمون على الطبيب بالضرب والسب والقذف، وهددوه بنشر صوره العارية ومقطع فيديو صوروره له أثناء ممارسة الرذيلة مع الفتاة الساقطة، وطلبوا منه 250 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الصور والفيديو وفضحه والتشهير به، ثم اجبروه على توقيع إيصالات أمانة على بياض، لضمان عدم إبلاغ الشرطة.

انصرف الطبيب المجني عليه من الشقة، بعد إيهامهم بالموافقة، ثم توجه إلى قسم شرطة حلوان، وأبلغ عن الواقعة، وحرر محضرا قال فيه إن الممرضة الخاصة به أخبرته بحاجة مريضة لتوقيع الكشف الطبي عليها فى منزلها، إلا أنه رفض فى بادئ الأمر، قبل أن يوافق تحت ضغط من ممرضته، وتوجه إلى الشقة.

وأضاف أنه فوجئ بالمريضة تطلب منه ممارسة الرذيلة وطلبت منه خلع ملابسه، وفوجئ بتصويره من قبل باقي المتهمين، وأكدت التحريات التى باشرها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان صحة الواقعة، وأن الممرضة هى من استدرجته للشقة.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص هواتفهم المحمولة، عثرت الشرطة على فيديو للطبيب فى وضع مخل، وصوره عاريا.. ولا تزال التحقيقات مستمرة.