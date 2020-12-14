مفاجأة.. ممرضة الطبيب المبتز بـ"الفيديو الإباحي" وراء الواقعة

كشفت تحريات الإدارة العامة للمباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام فتاة و4 آخرين بتسجيل فيديو جنسي لطبيب شهير بمنطقة حلوان؛ إذ تبين أن وراء الواقعة الممرضة الخاصة به، وأعدت الخطة لابتزاز رب عملها، والحصول منه على مبلغ 50 ألف جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهمة أتفقت مع صديقتها لإقامة علاقة غير مشروعة مع الطبيب، وصوروه خلسة لابتزاه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، بمساعدة 3 من أصدقائهم الشباب.

من ناحية أخرى، استمعت النيابة إلى أقوال الفتاة، التي أنكرت الاتهامات الموجهة إليها، وقررت أنها ترتبط بعلاقة عاطفية مع الطبيب، ونشات بينهما علاقة الأزواج.

وطلبت النيابة تحريات المباحث وتفريغ الصور والفيديوهات الخاصة بالطبيب والمتهمة الرئيسية، ومازالت التحقيقات مستمرة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا يفيد بالقبض على فتاة، تبين أنها استدرجت طبيبا لممارسة الرذيلة في شقتها بحلوان، وصورته عاريا في أثناء وجوده معها، بالاشتراك مع آخرين، بهدف ابتزازه ودفع أموال نظير عدم نشر الصور، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن الطبيب المجني عليه، تقدم ببلاغا للشرطة، عقب تلقيه اتصالات من الفتاة وآخرين، طالبوه فيها بمبالغ مالية نظير عدم نشر صوره التي التقطوها له عاريا، إلا أنه رفض الخضوع لهم.

كما كشفت التحريات أن الطبيب تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى، واتفقت معه على اللقاء في شقة خاصة بها بمنطقة حلوان، وتوجه إليها في الموعد المحدد بينهما، إلا أنه فوجئ بآخرين معها، فأجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريا، وطلبوا منه أموالا نظير عدم نشر الصور.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الفتاة وباقي شركائها، الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا أن المتهمة الأولى "الفتاة" أخبرتهم بموعد مقابلتها مع الطبيب، الذي استدرجته لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وأفاد المتهمون أنهم توجهوا إلى شقة خاصة بها قبل موعد حضور المجني عليه، ولما وصل ظهروا فجأة وأجبروه على خلع ملابسه وصوروه عاريا، بالاتفاق معها، وكذلك التوقيع على إيصالات أمانة، نظير عدم نشر صوره.

وأقرّ المجني عليه بمعرفته بالفتاة، وأن علاقة غير شرعية تجمعهما منذ فترة، واتفقا على اللقاء في شقة خاصة بها، إلا أنه فوجئ بباقي المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات مع المتهمين.