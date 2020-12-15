الخولي: الشباب والمرأة ببرلمان 2015 قدما أعظم تجارب في الحياة النيابية

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن المحافظات المصرية التي شهدت منافسات كبرى في انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، هي الدلتا والصعيد، فكانت تلك المحافظات، الأكثر شراسة في المنافسة بالعملية الانتخابية، وتلك المنافسة تأتي في صالح المواطن المصري، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة "DMC".

وأضاف "الخولي"، أنه عندما تحتد عملية التنافس في الانتخابات، يلجأ كل مرشح إلى تقديم المزيد من التطلعات والمحتوى في برنامجه الانتخابي، وكذلك تقديم وعود انتخابية أكثر، وهذا يصب في صالح المواطن المصري، وفي صالح الناخب، مؤكدًا أن هذه الانتخابات من وجهه نظره، أثبت الوعي الكبير للناخب المصري، بوجود هذه التعددية والتركيبة تحت قبة البرلمان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التشكيل الحالي للبرلمان الجديد 2021، شمل تشكيلة تُعبر عن كل الأطياف، ما بين الأغلبية والمعارضة، كما تضمن نسب نواب شباب كبيرة فضلًا عن نسبة تمثيل المرأة في هذا المجلس الجديد، حيث إن نسبة تمثيل الشباب والمرأة في المجلس الجديد غير مسبوقة، وهاتان الفئتان قدمتا تجارب رائعة ورائدة في برلمان 2015 الذي اختتم أعماله اليوم.

وأوضح الخولي أن نواب الشباب والنائبات في مجلس النواب 2015 قدموا تجارب متميزة ورائعة، بل تجارب هي الأعظم في تاريخ الحياة النيابية المصرية، "اعتقد إن برلمان 2015 وضعوا اللبنة الأولى التي سيبنى عليها برلمان 2021"، وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.