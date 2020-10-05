طارق الخولي: المال ليس السبب في بناء قوة حزب مستقبل وطن

قال طارق الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، إن تجربة الحزب قويه وناجحة، وأنه على مدار السنوات الماضية، أطُلقت العديد من الانتقادات لترهل الحياة الحزبية في مصر، متسائلًا: "لماذا عندما يولد حزب قوي شبابي ومؤسسي، يعمل في كل المحافظات والقرى، يمثل تجربة لإحياء الحياة الحزبية توجه له كل هذه الانتقادات؟".

وأضاف "الخولي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن هذا الحزب بنى بمجهود كبير، نافيًا أن يكون المال هو السبب في بناء قوة الحزب، "لو المال كان الأساس لكان بوسع أحزاب أخرى، بناء نفسها وهي تملك المقدرة المالية لذلك".

وأكد أمين عام حزب مستقبل وطن، أن المقدرة المالية جزء من أدوات النجاح، لكنه جزء من أدوات وخطط ومجهود كبير تم بذله، مؤكداً أن السعي للأغلبية ليست تهمة، كما أن حزبه لم يعتمد على رجل أعمال واحد في تمويل الحزب كي لا يتحكم فيه، بل أن الحزب يضم كفاءات ورجال أعمال كثر.

وفند الخولي، الاتهامات حول ضرورة أن يدفع من يقرر الانضمام لحزبه مالا، قائلا: "انضممت للحزب وأنا لا أملك شيء كي أقوم بدفعه، ولدينا شباب كثر، لا يملكون المال ولا يملكون إلا خبراتهم ورؤيتهم".