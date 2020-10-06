طارق الخولي: 8 قوائم تخوض معركة انتخابية شرسة في 4 قطاعات بالجمهورية

أكد طارق الخولى، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، مرشح بالقائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة خطوة حقيقية لدعم الحياة الحزبية فى مصر من خلال وجود هذا العدد الكبير من مرشحى الأحزاب.

وقال «الخولى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مجلس النواب المقبل سيكون أكثر تنوعاً، وحزبياً بامتياز؛ لأن القائمة الوطنية تضم كل التيارات من مختلف الأطياف السياسية والتوجهات الفكرية، وسيشهد تمثيل جميع فئات المجتمع بنسب غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، مضيفاً أن هناك 8 قوائم انتخابية تخوض معركة انتخابية شرسة فى 4 قطاعات بالجمهورية والمرأة تنافس بقوة.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى تشكيل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب؟

- القائمة الوطنية تتكون من 12 حزباً، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهذا يعد نجاحاً للحياة الحزبية؛ لأنه عكس قدرتها على الائتلاف فى ظل التحديات التى تواجه الوطن فى الداخل والخارج، ووجود كل هذه الأحزاب فى قائمة انتخابية واحدة يعد خطوة ناجحة فى التكتل خلف الدولة بعيداً عن التشرذم.

هل ينعكس هذا التحالف على النهوض بالحياة الحزبية؟

- بالطبع؛ التحالف الانتخابى يثبت أن الحياة الحزبية تمر بمرحلة جديدة، لأنه ما كان يؤخذ على الأحزاب أنها تفتقد لوجود مساحات للحوار فيما بينها، وعندما تأتى الانتخابات لا نجد تحالفات حزبية انتخابية بهذا الشكل، وكان دائماً يشكلها المستقلون.

مرشح القائمة الوطنية: مجلس النواب المقبل سيكون حزبياً بامتياز.. وعلى الناخبين حُسن اختيار من يمثلهم

كيف ترى مجلس النواب المقبل فى ظل تحالف الأحزاب؟

- مجلس النواب المقبل سيكون حزبياً بامتياز، وعدد النواب الأكبر سيكون من الأحزاب وليس المستقلين مثل برلمان 2015، وهذه الانتخابات فى كل الأحوال ستكون خطوة لدعم الحياة الحزبية وتقويتها بوجود مرشحين على الساحة الانتخابية بهذا العدد الكبير من الأحزاب.

ما تأثير وجود أحزاب من مختلف التوجهات فى القائمة الوطنية؟

- ستفرز مجلس نواب أكثر تنوعاً؛ لأنه سيضم كل التيارات من مختلف الأطياف والتوجهات الفكرية، وسيتضمن تمثيل جميع فئات المجتمع من الشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين فى الخارج، ولأول مرة سنرى تمثيلاً للمرأة فى المجلس بنسبة 25% من المقاعد، وهى نسبة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

كيف ترى دور المرأة فى الحياة السياسية؟

- المرأة قدمت تجارب تدرّس فى المعارك الانتخابية نظراً لصعوبة الدوائر، واستطاعت فى انتخابات 2015 اقتناص عدد من المقاعد بالنظام الفردى وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التشريع والرقابة وحتى الخدمات.

هل تتوقع نسب مشاركة كبيرة من الناخبين فى هذه الانتخابات؟

- أهم ما يميز هذه الانتخابات أنها تشهد تنافسية كبيرة وشرسة، فهناك 8 قوائم انتخابية تخوض المعركة فى 4 قطاعات بالجمهورية، وعدد كبير من المرشحين يخوضون السباق على النظام الفردى فى مختلف الدوائر الانتخابية، وكل مرشح يضع من الرؤى والبرامج وما يسعى من خلاله لكسب ثقة الناخب والحصول على صوته، وكل هذا سيشجع المواطن على النزول والإدلاء بصوته.

مقاطعة الانتخابات دعوة خبيثة يطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي مع كل استحقاق انتخابي والشعب يهزمها في كل مرة بالمشاركة القوية

كيف ترى دعوات مقاطعة الانتخابات؟

- هذه الدعوات الخبيثة تخرج بها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى مع كل استحقاق انتخابى منذ ثورة 30 يونيو فى محاولة لتشويه المشهد الانتخابى، وفى كل مرة الشعب المصرى يهزمها بالمشاركة وبقوة فى الانتخابات، والمصريون أصبح لديهم وعى كبير بما يحاك ضد الوطن.

ماذا تحمل أجندتك التشريعية فى مجلس النواب؟

- لدى أولويات سأعمل على تنفيذها من خلال مجلس النواب المقبل، باعتبارى شاباً سيكون هناك توجه قوى نحو قضايا الشباب ودعم تمكينهم على جميع المستويات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بجانب دعم شبكة الأمان الاجتماعى بالنسبة للمواطن من خلال تشريعات تسهم فى مزيد من بناء شبكة للحماية الاجتماعية، وأضع ضمن اهتماماتى دعم الحياة الحزبية وتحفيزها على التنمية لأنها تعد الضمانة الحقيقية لتدعيم البنية السياسية للدولة وحماية الوطن من الاختطاف مرة أخرى كما حدث فى 2012.

كيف ترى تعامل الدولة مع ملف الانتخابات فى ظل جائحة كورونا؟

- الدولة تتعامل باحترافية شديدة فى إجراء الانتخابات فى ظل جائحة كورونا التى يتعرض لها العالم كله، وهو ما رأيناه فى انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، وأعتقد أن الدولة قادرة على إتمام انتخابات مجلس النواب بنفس الاحترافية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، مع الحد من وسائل الدعاية التقليدية والاعتماد بشكل كامل على السوشيال ميديا، ونراهن على وعى المواطن لمنع احتمالية الإصابة.

واجب دستوري

المشاركة فى الانتخابات واجب دستورى، ونحن شعب لديه مسئولية كبيرة تجاه الوطن، وعلينا عدم الانسياق وراء هذه الدعوات الهدامة التى تستهدف أمن الدولة، والنزول بكثافة أمام صناديق الاقتراع فى الخارج والداخل.