طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار غزيرة تضرب البلاد وحالة من عدم الاستقرار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الأربعاء 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الجمعة 18 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 .