بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الطقس

كشف خبراء هيئة الأرصاد عن أن مصر تمر بحالة من اضطراب الجو، حيث تنشط الرياح على معظم الأنحاء، وتكون مثيرة للأتربة والغبار، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مرضي الجيوب الأنفية، وكبار السن، والحوامل.

يرصد "الوطن" في التقرير التالي موعد انتهاء نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وكيفية التعامل مع تلك الحالة؟ ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

متى تنتهي موجه الرياح المثيرة للأتربة؟

يقول الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن تقلبات الطقس من الأمور الطبيعية خلال فصل الخريف، موضحًا أن الهيئة أصدرت بيانا خلال اليومين القادمين بازدياد حركة الرياح المثيرة للأتربة، التي تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

ووفقًا لبيان الأرصاد فتبدأ تلك الموجه اليوم وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، وتعود بعدها حالة الطقس إلى طبيعتها.

مرضى الجيوب الأنفية

ولعل اكثر الذين يعانون من هذه الاجواء، هم مرضى الجيوب الأنفية، وهو عبارة عن التهاب الغشاء المبطن للأنف، ويسبب اضطراب التنفس "انسداد مجرى الهواء"، وتورم المنطقة المحيطة بالعين، وتسبب ألم شديد، وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم، واضطراب حاسة التذوق والشم، ورائحة الفم الكريهة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

إذا لم يكن هناك داعٍ للخروج من المنزل، فلا يُنصح بالخروج، كما يجب أن تحافظ على نظافة المكان الذي تتواجد فيه.

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ويفضل حينها استخدام الكمامات الطبية.

الابتعاد عن الأتربة وغلق النوافذ والأبواب جيدا.

الإكثار من شرب المياه وتناول المشروبات الدافئة، وتجنب تناول الكافيين.

محاولة تقليل التعامل مع المصابين بنزلات البرد.

الامتناع عن التدخين تمامًا، لأن الدخان يزيد من حساسية الجيوب الأنفية.

العمل على تعزيز المناعة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج، التي تقوي الجسم وتحمي من نزلات الإنفلونزا والبرد، ومنها البرتقال، الجوافة، والليمون، والفراولة والأناناس.

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