محافظ الفيوم: مستعدون لمواجهة الطقس السيئ خلال الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن محافظة الفيوم من المحافظات التي بها مناطق منخفضة وتكون أكثر عرضة لتجمع الأمطار فيها لذلك يجب أن تكون الحالة العامة للمصارف، الترع، والمنخفضات المائية دائما في حالة إستعداد لإستقبال أي تصرفات مائية زيادة تحدث مع تقلبات الطقس، "الكلام ده مينفعش يكون بيتعمل وقت الموجة نفسها، لكن بنعتمد اعتمادا كليا على التوقعات والتنبؤات بأحوال الطقس التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المحافظة بكل أجهزتها أيضا تتابع بشكل دوري مع غرفة عمليات وزارة الري وهيئة الأرصاد الجوية لكي نكون على درجة استعداد عالية من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل تخطيط مناسيب الترع والمصارف، وهناك إجراءات أخرى من قبل الوحدات المحلية بتجهيز كل المعدات اللازمة لشفط المياه وتكون على درجة جاهزية في أي وقت.

وتابع، أن شركة المياه أيضا يكون لها بعض الإجراءات، "كلما كنا مستعدين قبل الموجة ما تبدأ تعطينا فرصة للتعامل مع الأمطار، والموجة الماضية لم يكن لها أي آثار جانبية على المحافظة نهائيا، وهناك تحذيرات خلال الأيام القادمة على نفس المنهج الاستباقي برفع درجة الاستعداد كاملة في كل أجهزة المحافظة لكي نستطيع أن نتعامل مع أي فرص لسقوط الأمطار".

وأشار، إلى أننا نتابع دائما مع المواطنين من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمحافظة ومن خلال الإذاعات المحلية في الوحدات القروية أنه في حالة وجود دواعي لتقليل الحركة أثناء وجود موجة من الطقس السيء يلتزموا بمنازلهم حفاظا على صحتهم، ولكي تعمل الأجهزة المعنية على الأرض بصورة أحسن.