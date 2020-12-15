نائب رئيس التجمع: إقرار قانون المحليات على رأس أولوية البرلمان

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن دور البرلمان يجب أن يكون انعاكسا لواقع المجتمع المصري وما يهمه وما يهم الوطن بمجمله، وهذا الدور الطبيعي وليس تمنيا، ونحن نعقد آمالا على انعقاد البرلمان في 2021 أن يكون استكمالا لما تم إنجازه وحزب التجمع يصف المرحلة بأنها مرحلة انتقالية وتم إضافة مجلس الشيوخ في تعديل جديد على دستور 2014 ليتواكب مع تحديات المرحلة.

وأضاف "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى"، أن هناك مهمة صعبة جدا ونتمنى إنجازها وهي على جدول أعمال البرلمان وهي إنجاز قانون المحليات.

وتابع: "وممكن أن أكون في موقف معارض وفي موقف مؤيد، حزب التجمع مشارك في البرلمان وله حق الاختلاف عندما يكون الاختلاف في صالح المواطن ووفقا لأجندتنا والدولة وهذا البرلمان به تنوع حزبي قد ينعكس إيجابي على شكل البرلمان وارتفع الانتماء الحزبي عكس البرلمان السابق الذي كانت فيه نسبة المستقلين الأعلى".

وذكر نائب رئيس حزب التجمع، أن مهام المحليات معلقة على النائب وكانت تعطل الجانب التشريعي للنائب ومنذ مارس 2011 والجهاز التنفيذي يعمل بجناح واحد وإنجاز قانون المحليات وإجراءاها في 2021 أولوية لأن الناس تطالب عضو مجلس النواب بمطالب في صلب عمل المحليات وهذا يكبله عن القيام بعمله الرئيسي.

وأوضح "مغاوري" أن هناك استكمال للقوانين المكملة للدستور وهناك ملاحظات على قانون التأمين وحماية الأراضي الزراعية وتقنين أعمال البناء الصادر في عام 2008 لأن قوانين التصالحات الصادر في 2019 وتعاملت الحكومة معه بمرونة.