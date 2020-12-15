عزة مصطفى: محتاجة أحس بتعددية حزبية في البرلمان المقبل

قالت الإعلامية عزة مصطفى، "أنا كمواطنة مصرية محتاجة حاجات كتيرة أوي من البرلمان القادم، محتاجة أداء غير مسبوق، ومحتاجة وجود برلمان، وكنت أتمنى وجود أعضاء معارضة أكتر من كده، ومحتاجة أعضاء يتناقشوا في كل تفصيلة، وأداء قوي من المعارضة، وأداء قوي من كل الأحزاب، لأن البرلمان مفروض بيمثل كل شرائح وكل أطياف المجتمع المصري، ومحتاجة أحس إن فيه تعددية حزبية في البرلمان، وأنا كمواطنة مصرية من حقي أطلبه".

وأضافت "مصطفى" خلال تقديمها لبرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "محتاجة أعرف كل اللي بيحصل وكل اللي بيهم المواطن من جوه البرلمان، محتاجة حياة سياسية قوية، وقوانين معبرة عن الحالة السياسية الجديدة في مصر، ومحتاجين قوانين تراعي البعد الاجتماعي للمواطن المصري، ومحتاجة تنفيذ للقوانين على الأرض".

وتابعت: "حضراتكم أعضاء برلمان بتعملوا قانون، أعرف أن القانون معمول عشان يتنفذ مش عشان يبقى على الورق بس، ومحتاجة مراقبة قوية جدا، ومحاسبة للحكومة، وحقي عليكم إن أحنا انتخبناكوا عشان تحققوا لنا حاجات كتير قوي، والتحديات كتيرة جدا جدا"

وأضافت: "أتمنى أن يكون البرلمان القادم قد التحديات التي تواجه المواطن والدولة، والدولة كان عندها الشجاعة لإجراء انتخابات متفردة، رغم أزمة كورونا، والخوف من انتشاره، وده بمجهود الجيش والشرطة، وفرضهم إجراءات احترازية وتوافر الكمامات والكحول، وقدرت الدولة تنجز انتخابات السلطة التشريعية بالغرفتين البرلمان والشورى".

وواصلت: "الحقيقة البرلمان ده مع تاني يوم هيكون قدامنا أداء البرلمان ومن المفترض محتاجة أحس اختلاف البرلمان نتيجة النتائج اللي طلعت محتاجة كمواطن مصري أشوف البرلمان على الشاشة، كان زمان بنشوف الجلسات على الشاشة اه طبعا مش بنوشف الجلسة كاملة وده طبيعي لكن محتاجة أشوف على الشاشة أداء قوي على البرلمان"

واستكملت: "عاوزه أعرف الحركة اللي جواه والمناقشة والخلاف اللي جوه على إيه، محتاجة أحس أني عايشة مع البرلمان بكل تفاصيله وكم يوم كده والنسبة المعينة من قبل رئيس الجمهورية تظهر عشان نبدأ السنة الجديدة ببرلمان جديد وقد نزول المواطن اللي نزل قدام اللجان في عز كورونا وكان حريص على الانتخاب محتاجة ده يترجم أداء للبرلمان وأنا براهن دايما على المرأة المصرية وأداء المرأة المصرية داخل البرلمان ده هنحسه وهيبقى واضح".