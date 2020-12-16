رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعات مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات

عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، عددا من الاجتماعات بمسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الإنشائية بحرم الجامعة الجديد، وذلك لبحث آخر تطورات ونسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في حضور الدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور فكري سالم مركز الاستشارات الهندسية بجامعة المنصورة المشرف على مشروع حرم الجامعة الجديد.

وقد بدأت الاجتماعات، الثلاثاء، بلقاء مسئولي شركة المقاولون العرب، وتم مناقشة المشروعات الجاري العمل بها، وهي المرحلة الثالثة والتي تضم عدد 4 مدرجات عملاقة مركزية والمقرر استلامها خلال الأسابيع المقبلة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، كما تم مناقشة أعمال مشروع البنية التحتية.

وحضر من شركة المقاولون العرب كل من "رمزي محمود رئيس قطاع الدلتا- يسري عبد الرازق مدير فرع شمال الدلتا - يوسف نويصر مدير منطقة دمياط - محمد الشربيني مدير مشروعات الإنشاءات بدمياط"

عقب ذلك، عقد رئيس الجامعة اجتماع بالمهندس إيهاب أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وهما مشروع مجمع المباني الإدارية لعدد 10 كليات والجاري إجراءات استلامها فى الوقت الحالى، وكذلك مبنى الإدارة العامة للجامعة المقرر استلامه الشهر المقبل، كما تفقد ومسئولو الشركة المشروعات على أرض الواقع للوقوف على الوضع الحالي لتلك المشروعات.

وفي وقت سابق تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والمعلومات، التي يتم إجرائها أونلاين بمعامل الكلية، لأول مرة بالجامعة.

جدير بالذكر، أنه من خلال عقد الامتحانات بتقنية الأونلاين؛ يستطيع الطالب معرفة نتيجة الامتحان بعد نهايته مباشرة وتأتي خطوة عقد الامتحانات أونلاين اليوم بكلية الحاسبات والمعلومات ضمن الجهود المستمرة للتحول الرقمي والتطوير بجامعة دمياط ضمن مشروعات التحول الرقمي بالجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.