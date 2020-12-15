سفير اليابان بالقاهرة يوجه التحية لأفراد حفظ السلام المصريين

حضر سفير اليابان بالقاهرة، نوكى ماساكى، افتتاح التدريب السابق لإيفاد القوات التابعة لعمليات حفظ السلام، داخل قيادة قوات المظلات بالقوات الخاصة للقوات المسلحة المصرية والذي عقده مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA).

ووجه السفير، خالص التحية لأفراد حفظ السلام المصريين، مشيدًا بإخلاصهم لقضية السلام، والاستقرار الدوليين النبيلة من خلال مد يد العون إلى الدولة الإفريقية الشقيقة مالي، متمنيًا لهم مهمة ناجحة والعودة سالمين أمنين.

تأتي مشاركة السفير نوكي، في ضوء التعاون العميق بين اليابان ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA) من خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2008، وبإجمالي مساهمة مالية قدرها (11.2 مليون دولار)، وإيفاد 15 محاضرًا يابانيًا.

كما شهدت هذه العلاقة زخمًا آخر هذا العام من خلال التوقيع على مشروع تعاون بعنوان "توطيد السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا - 6 (2020-2021)" لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.

بعد نهاية فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، لا تزال "خارطة طريق القاهرة" بمثابة دليل دولي رئيسي من خلال توصياتها لدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حفظ السلام (A4P)، والحفاظ على مصالح البلدان الإفريقية، حيث يتم تنفيذ غالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ومن جهة أخرى، أعلنت اليابان خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، في أغسطس عام 2019، الذي اشترك في رئاسته الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الياباني في ذلك الوقت آبي، عن "نهج جديد للسلام والاستقرار في إفريقيا (NAPSA)"، يحترم أن الملكية والمبادرة لإفريقيا ويبحث عن حل للنزاعات من خلال معالجة أسبابها الجذرية.

تُقدر اليابان دور مصر على أنه محرك رئيسي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، كما أنها تبدي استعدادها التام للمضي قدمًا في تعاونها مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل المشاركة في الحفاظ على السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.