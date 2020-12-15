تطور كبير داخل تنسيقية الأحزاب.. دورات وتدريب للنواب ببرلمان 2020

قال الكاتب الصحفي محمد طارق، رئيس وحدة الانتخابات في جريدة "الوطن"، إن هناك تمثيل جيد للمرأة في مجلس النواب الجديد 2021، فالمجلس السابق 2015، كان به 89 سيدة نائبة، بينما الجديد يتضمن 148 نائبة سيدة، وهم عدد الفائزين حتى الآن، فضلًا عن تعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ستنال السيدات أكثر من نصفها، في اعتقاده.

وأضاف "طارق"، خلال حواره في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على شاشة "DMC"، أن عدد النائبات في البرلمان الجديد 2021 سيتجاوز الـ160 نائبة، وهذا يحدث لأول مرة في البرلمان المصري، متوقعًا أن يتجاوز عدد السيدات المتمثلات في مجلس النواب الـ25% من الأعضاء، حيث إن القانون نص على أن يكون تمثيلهن في البرلمان لا يقل عن 25%.

وتابع: "أتوقع أن تمثيل المرأة في البرلمان الجديد سيتخطى الربع، لو نظرنا في نسبة المرأة في مجلس الشيوخ، وتعيينات الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في المجلس، سنجد أنهم تخطوا النسبة الموجودة بالقانون، وهذا يُظهر أن الرئيس مُنحاز للمرأة المصرية"، موضحًا أن مجلس النواب الجديد، سيناقش عدد من التشريعات الهامة جدًا، التي لم يفصل فيها مجلس نواب 2015.

وأوضح رئيس وحدة الإنتخابات في جريدة "الوطن"، أن تنسيقة شباب الأحزاب، فاز من أعضائها 28 مرشحا في مجلس 2021، وهذا يُعد رقم مهم للغاية على تجربة شبابية شاركت في الحياة السياسية، واستطاعت المنافسة في الانتخابات والفوز بـ28 مقعد، مشيدا للغاية بفكرة التدريب والتطوير الرهيب -حسب وصفه- الذي يحدث داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشار إلى أن التنسيقية تنظم دورات تدريبية للنواب الجدد لرفع مهاراتهم، فهم لم يكتفوا بالفوز في الانتخابات، وحصد 28 مقعد فقط، ولكن يريدون من خلال هذه التدريبات، أن يكونوا موجودين وبقوة داخل المجلس، وهذه تجربة مهمة للغاية، كما أن آدائهم في الاختيارات السابقة، كنواب محافظين ووزراء كانت مهمة جدًا وناجحة.