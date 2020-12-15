إصابة 7 فتيات في انقلاب "ميكروباص" على زراعي أسيوط

أصيبت 7 فتيات في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، على طريق "القاهرة - أسوان" الزراعي، قبلي مدخل "بني شقير" بحوالي 100 متر، بدائرة مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وسقوط عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، كما انتقل فريق من مباحث المركز وإدارة المرور، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة على الطريق الزراعي، قرب مدخل قرية "بني شقير"، التابعة لمركز منفلوط.

ونجم عن الحادث إصابة كل من "آمال علي حامد"، 21 سنة، و"آية محمد حلمي"، 21 سنة، و"شيماء عبد النبي جودة"، 21 سنة، و"بسمة حسانين عطا"، 20 سنة، و"هند محمد محمد موسى"، 22 سنة، و"إسراء ناجي علي حسين"، 19 سنة، و"لمياء سيد عبد الراضي"، 19 سنة.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى منفلوط المركزي، وجرى رفع ٱثار الحادث وتسيير حركة المرور، كما تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.