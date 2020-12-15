صور.. إصابة مواطن في تصادم بين نقل وملاكي بطنطا

شهد طريق "طنطا - القاهرة"، بنطاق منطقة "كارليتو"، في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وأخرى ملاكي، أسفر عن إصابة قائد السيارة الأخيرة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل "تريلا"، أمام كافية "كارليتو"، على طريق "طنطا – القاهرة"، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الملاكي، حيث تم نقله إلى مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، كما تم رفع أثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق.

وفي وقت سابق، سقط عامل بناء من فوق سقالة أثناء عمله بإحدى العمارات السكنية في مدينة طنطا، مما أسفر عن إصابته بجروح واشتباه بكسر في الرقبة ونزيف في المخ، حيث تم نقله للمستشفى في حالة حرجة.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "محمد س."، 30 سنة، عامل، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر في الرقبة، ونزيف في المخ، وتبين سقوطه من أعلى سقالة بعمارة سكنية بمنطقة "كوبري فاروق"، بمدينة طنطا.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من العميد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي بقيام شاب يدعى "رامي م."، 22 سنة، بإلقاء بنزين على جسد أمه، وتدعى "نهاد م. ع."، 39 سنة، وإشعال النار بها، بالإضافة إلى اعتدائه بالضرب على شقيقته الصغرى "م. م."، 11 سنة.

وأكدت التحريات أن المتهم ألقى البنزين على والدته وأشعل النيران في جسدها، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابة إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وبتقنين الإجراءات الأمنية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثالث المحلة، لعرضه على الجهات المعنية للتحقيق.