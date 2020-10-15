مصرع 3 وإصابة 10 في حادث تصادم ميكروباص بطريق دكرنس المنصورة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين، 5 منهم في حالة خطرة، بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر حادث تصادم على طريق" دكرنس – المنصورة"، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، بوقوع حادث تصادم على طريق "دكرنس – المنصورة" أمام قرية كفر القباب.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص فيما أصيب 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام.

وأكد مصدر طبي، وصول 3 جثث إلى مشرحة مستشفى دكرنس العام من "بني عبيد، ودكرنس وقرية ديرب الخضر"، بالإضافة إلى 5 مصابين جرى تحويلهم من مكان الحادث إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لخطورة حالتهم، و5 مصابين آخرين بهم كدمات وإصابات بسيطة جرى علاجهم في مستشفي دكرنس وتصرح لهم بالخروج.

وأوضح شهود عيان أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أمام قرية كفر القباب، نتيجة الإصلاحات التي تجري علي الطريق .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية

ومن جهة أخرى أصيب حسن علام مرشح الدائرة الثانية في مطروح لانتخابات مجلس النواب وشقيقة محمد، بإصابات متفرقة في الجسم، إثر تعرضهما لحادث مروري في طريق "مطروح - سيوة"، خلال توجهما إلى واحة سيوة لإجراء تربيطات ودعاية انتخابية مع أهالي الدائرة ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى مطروح العام، وتم إجراء الإسعافات الأولية.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، بلاغا بدخول مستشفى مطروح العام مصابين فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة عند علامة الكليو 105، وهما حسن علام شفيق 30 سنة، وبالكشف عليه تبين أنه يعانى من اشتباه كسر فى اليد اليسرى، واشتباه كسر في العمود الفقري وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد علام شفيق 37 سنة، وتبين أنه يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم والرأس.