مايسة عطوة: تشكيلة برلمان 2021 الأكثر تنوعا وشمولا

قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنها تفتخر بشدة كونها سيدة مصرية، كما وجهت الشكر والتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للمرأة، مؤكدة أن معظم النائبات شابات، وحديثات خوض لهذه التجربة، ويمثلن العديد من القطاعات في جميع الأحزاب بداية من المرأة العاملة، والمرأة المسيحية، فهناك تنوع غير طبيعي في برلمان 2021.

وأضافت "عطوة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم"، على شاشة "Extra news"، أن المرأة والشباب سيكونون إضافة قوية لبرلمان 2021، وكذلك مجلس الشيوخ، موضحة أن مصر بحاجة إلى قانون أحوال شخصية يُناسب الأسرة المصرية، ويكون مناسب للرجل أيضًا، بسبب كثرة حالات الطلاق في مصر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تشكيلة مجلس النواب في 2021هي أكثر تنوعا لشمولها علي الصحفين والمهندسين والأساتذة والمحامين سينضم للجنة ويفيدها بالإضافة الي تقديمة للمشروعات، كما وجهت الشكر والتقدير لعمال مصر ونقابتها بسبب الجهود العظيمة التي قدموها لبدهم مصر، مشددة على ضرورة الوقوف بجانب العمال.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير، وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.