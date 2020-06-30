مايسة عطوة: السيسي وفر مظلة حماية اجتماعية لعمال مصر في فترة كورونا

قالت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا لعمال مصر، منذ توليه حكم البلاد، وعمل على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا، ورفع معيشتهم، من خلال توفير مشروعات قومية، عملت على توفير فرص عمل، ساهمت في تحسين دخلهم الشهري.

ولفتت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس ولى اهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، ووجه بحملة حماية لتسجيل هذه الفئة، وتم رصد 100 مليون جنيه، لتوزيع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة، لتوفير حياة كريمة.

وأشادت بالدعم الذي وجهه السيسي للعمالة المنتظمة، لا سيما في فترة جائحة فيروس كورونا، وتوجيهاته المستمرة بصرف مرتبات العمالة المتضررة في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، مشيرة إلى أنه تم صرف حتى الآن، 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة.

وأضافت أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، وجه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة، بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة.