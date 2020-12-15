إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة وابنتها في الأقصر للمفتي

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل سيدة وابنتها إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، في القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة الأقصر على مدار عامين.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من كشف غموض واقعة مقتل سيدة وابنتها، حيث تبين أن أحد اللصوص حاول سرقة المنزل، وعندما قاومته المجني عليهما، تخلص منهما بالخنق وفر هارباً.

البداية كانت قبل عامين، عندما تلقى مدير أمن الأقصر حينذاك، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بعثور الأهالى بمنطقة "العوامية" على جثتين لسيدة تدعى "ع. ع."، 50 سنة، وابنتها "أ. ع"، 27 سنة، داخل منزلهما، وانتقلت على الفور قيادات مديرية الأمن إلى موقع البلاغ، وبإجراء الفحص المبدئي تبين عدم وجود أي أثار لشبهه جنائية في المنزل أو على جثتي المتوفيتين، وبعرضهما على الطبيب الشرعي، صدر التقرير المبدئى يفيد بتعرضهما للإصابة بالتسمم، نتيجة تناول طعام فاسد.

وبعد صدور تقرير الطب الشرعى النهائي، تبين أن السيدتين توفيتا نتيجة الخنق وليس التسمم، وتم على الفور تكثيف التحريات والتحقيقات تحت إشراف مدير المباحث الجنائية بالأقصر.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد اللصوص، بعد مراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بمحل بجوار منزل المجني عليهما، وتم على الفور القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وعثر بحوزته على هاتف محمول خاص بالسيدة المتوفية، وأقراط ذهبية سرقها منهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7079 لسنة 2020 إداري بندر الأقصر، وتم إخطار النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، التي أمرت اليوم باحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.