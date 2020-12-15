عسيلة: مستقبل وطن نجح في مضاعفة نسبة حضوره في مجلس النواب

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حزب مستقبل وطن في الانتخابات الماضية، كانت نسبته في الفوز 24%، لكن خلال 5 سنوات، نجح في مضاعفة نسبة حضوره في مجلس النواب بانضمام قيادات جديدة، ووجود رؤية واضحة جدًا، وأن يكون له حضور أكبر في الحياة السياسية، ونجح في الوصول إلى 61% من المرشحين في مجلس النواب.

وأضاف "عسيلة"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك ماكينة سياسية وانتخابية، تعمل داخل حزب مستقبل وطن، حيث نجح الحزب في القائمة، في الحصول على 51% من الأصوات، بعدما حصل في الانتخابات الماضية على 10% فقط، وفي الانتخابات الفردية حصل على 61% لـ171 مرشح من أصل 280 مرشح، وهو ما يدل على نجاح الحزب وتطوره خلال السنوات الماضية.

واستطرد متحدثًا عن حزب الوفد قائلا: إن الحزب في الانتخابات الماضية، كانت نسبته 14% فقط، وكان انكسار كبير جدًا، أن يُرشح 187 يفوز منه عدد قليل فقط، وشهد خسارة واضحة في الانتخابات.

وواصل أن نسبة الفوز لحزب الشعب الجمهوري في الفوز إلى 37% في المقاعد الفردية، وفي القائمة حصل على 10%، وهذا رد على بعض من يشككون في نتيجة الانتخابات، أو يرون أن هذا الحزب تم مجاملته من قبل البعض.

النواب يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في مستهل الجلسة العامة للمجلس اليوم، أربع اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض، و"جي بي مورجان يوروب ليمتد" بصفته وكيل التسهيلات، وبنك "جي بي مورجان تشيسإن إيه- فرع لندن" بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي، ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضين الأصليين) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 13/8/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

وتتعلق الثانية بطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 643 لسنة 2020 .. وكذلك الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

وأحال رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1/2020 المُعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الـ15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.