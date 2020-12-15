محمد شردي: أكثر من 6 آلاف طلب إحاطة لمجلس النواب المنتهي

أثنى الإعلامي محمد مصطفى شردي، على ما قدمه مجلس النواب خلال فترته الخمس سنوات الماضية، قائلا إن المجلس كان له الكثير من الأعمال الظاهرة للجميع، والقرارات والمشاريع التي أصدرها في ظروف صعبة للغاية.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مجلس النواب كان عمله الأساسي في 7 مجالات تقريبا، وأكبر مجال كان طلبات الإحاطة، أي دور رقابي، لافتًا إلى أن البرلمان أصدر 1278 بيانات عاجلة و6008 طلبات إحاطة وأكثر من 4 آلاف سؤال للوزراء، و200 طلب مناقشة عامة، والمناقشة العامة يعني أن العضو يطلب مناقشة عامة تحت القبة وسط المجلس بالكامل وتكون عادة للجلسات العامة.

وتابع أن هذا المجلس قدم الكثير من القرارات بقوانين ومشاريع القوانين التي أُنجزت، في فترة عصيبة للغاية، مؤكدًا أن هذا المجلس يجب إعطائها حقها، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها.