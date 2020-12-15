وكيل النواب: أفراد تنسيقية شباب الأحزاب أصحاب رغبة في خدمة البلد

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه يمثل المعارضة في البرلمان المقبل، مبينا أن تنوع الأحزاب داخل البرلمان المقبل، والسماح للمعارضة بالتواجد، يمثل بداية إصلاح سياسي، خاصة أن هناك طوائف مختلفة ومشاركة مختلفة من الأحزاب السياسية، وكان ظهور القائمة الوطنية التي تضم طوائف ممثلة من القوى السياسية في الانتخابات، بداية التغيير الإيجابي في الحياة السياسية.

وأضاف "وهدان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، يوجد 12 حزب في مجلس النواب المقبل، وهناك مشاركة من جانب تنسيقية الشباب التي تضم مجموعة من الشباب الواعي، وسيكون لهم دورا كبير الفترة المقبلة، وسيتم نقل آراء الشباب من خلال هؤلاء الشباب في البرلمان، خاصة أن لديهم رغبة قوية في خدمة البلد.

وأوضح "وهدان"، أن هناك معارضة وأغلبية في البرلمان المقبل، ويجب الفهم أن المعارضة تمثل جزء من النظام السياسي في العالم، وستقدم هذه المعارضة طرح وتبني رؤى مع برامج الحكومة، التي ستظهر من أجل تحقيق مصلحة المواطن، كما سيكون مراجعة دقيقة للوائح التنفيذية لمشروعات للقوانين، خاصة أن بعض القوانين كانت من أجل خدمة المواطن، لكن فوجىء الجميع أن اللائحة التنفيذية كانت عقابية.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.